بعد إصابة مستشار بكورونا.. غلق المبنى الإداري بديوان محافظة البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، غلق المبنى الإدارى بديوان عام المحافظة "مبنى الشبكات"، 14 يوما لتعقيمه وتطهيره، عقب إصابة أحد المستشارين بالدور الخامس بالمبنى الخاص بهيئة النيابة الإدارية، بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر بديوان عام المحافظة لـ"الوطن"، إن المبنى الذى جرى غلقه يضم 5 طوابق، يشغل أحد طوابقه المستشار العسكرى للمحافظة، ويشغل باقى الأدوار كلا من إدارة الاستثمار، وإدارة تحليل الجهاز، وإدارة المناطق الصناعية، وشؤون عاملين محكمة دمنهور الابتدائية، والمستشار القانوني ومكتب مفوض الدولة، ومكتب المحاربين القدامى، وفرع المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وجرى إغلاق جميع الإدارات بالمبنى، ومنح العاملين بالإدارات المذكورة، إجازة لمدة 14 يوما، مع مراعاة تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم مستمرة للمبنى، تحسبًا لوجود أى آثار للعدوى الفيروسية.