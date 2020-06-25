تفاصيل اعتداء أسرة مريضة على الأطقم الطبية بمستشفى الأزهر في دمياط

كشف الدكتور عز الإسلام عبدالحكيم، طبيب مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، تفاصيل واقعة تعدي أسرة مريضة تبلغ من العمر 78 عامًا، على أفراد الأمن والطواقم الطبية، مؤكدا أنه لم يلتفت لكل ما كان يحدث حوله، وكل ما يريده هو إنقاذ المريضة فقط، موضحًا أن أسرة المريضة، اقتحمت بوابة المستشفى، ودخلت إلى الأطباء مباشرة، وطلبت طبيب قلب وتعاملنا مع الحالة فورا.

وأضاف "عبد الحكيم": "كان المفترض أن نبلغ طبيب الرعاية وقاموا بالإمساك بالمنظار الحنجري، واعتدوا على أفراد الأمن، ما سبب له ارتجاج في المخ، وتم حجزه في قسم جراحة المخ والأعصاب"، مؤكدًا على ضرورة وضع حد وقرار حازم من الدولة، في وقائع الاعتداء على الأطباء.

وعلق طبيب مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc "، على ظهوره في فيديو الاعتداء وهو منشغلًا في إسعاف المريضة، فرد: "المريضة ليس عليها لوم بما فعله أهلها، ولا نلفت لذلك، ونوفي بالقسم الذي أقسمناه".

مدير "الأزهر بدمياط الجديدة" مستنكرا: الدولة تطور المستشفيات وأهل المرضى يكسروها

وعلى جانب أخر، أكد الدكتور إبراهيم الصياد، مدير مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، أن المستشفى كان به غرفة في الخارج لفرز المرضى فور دخولهم من البوابة، من أجل المحافظة بأكبر قدر ممكن، على عدم وجود حالات مصابة بكورونا تدخل المستشفى بدون احتياطات، "حضر إلينا أسرة المريضة بسيارة خاصة، واقتحموا الاستقبال، وتعاملوا بشكل بشع مع الأطباء وأفراد الأمن، وتعدوا بالضرب عليهم".

وأوضح خلال مداخلة في نفس البرنامج، أنه تم القبض على الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وتعدوا على فرد الأمن بالآلة الحنجرية، وضربه بالكرسي على راسه، ما سبب له حدوث ارتجاج في المخ وفي خلال 7 دقائق من حدوث المشاجرة تم القبض عليهم من قبل الشرطة وعمل محضر لهم وتم عرضه على النيابة.

وأشار إلى أن الحالة كانت شبه متوفية وقلبها متوقف، مؤكداً على أن المستشفيات للمرضى وليس لنا، والدولة تحاول جاهدة على تطوير هذه المستشفيات، ليأتي شخص بكل سهولة ويكسر في الأدوات والمستشفى، وأن معظم الأطباء الموجودين بالمستشفى، بعضهم في مستشفيات العزل، والآخر متواجد للتعامل مع الحالات العادية غير المصابة بكورونا.

وناشد الأهالي، بضرورة التعامل بهدوء مع الأطقم الطبية وتركهم يقوموا بعملهم، وسنقوم بأداء كل ما تريدونه وأكثر.