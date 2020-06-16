رئيس "تعمير دمياط الجديدة" يعلن طرح مناقصتين للنظافة والجمع المنزلي

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح مناقصتين للنظافة والجمع المنزلي، بالحي الأول والمنطقة الصناعية وامتدادها والمقابر ومداخلهم ،وبالأحياء الثالث والرابع والخامس بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز ، نظير سداد مبلغ 299 جنيها، لكل مناقصة على حدة ،ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني وآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية وذلك لكل مناقصة علي حدة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين إبتدائي بقيمة مائة ألف جنيه للمناقصتين، ويزاد بنسبة (٥ ٪؜ )من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة.

وأكد رئيس الجهاز أنه ستعقد جلسة الإستفسارات للمناقصتين خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين (١ ، ٢) يوليو المقبل ، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصتين يومي الأربعاء والخميس الموافق (١٥ ، ١٦ ) يوليو المقبل، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق موضحا أن هاتان المناقصتين تخضعان لأحكام القانون رقم(١٨٢) لسنة ٢٠١٨ م ولائحته التنفيذية.