ياباني الصنع وتكلفته مليار دولار.. 8 معلومات عن أسرع كمبيوتر في العالم

احتل الكمبيوتر العملاق الياباني Fugaku، تصنيف "Top500" العالمي نصف السنوي، لأسرع الحواسيب العملاقة في العالم.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الكمبيوتر العملاق، بحسب ما نشر على موقع The Verge الأمريكى.

1- الكمبيوتر تم تطويره بشكل مشترك بواسطة Riken وFujitsu، معالج A64FX المتضمن 48 نواة من فوجيتسو، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها جهاز كمبيوتر يعتمد على معالجات ARM القائمة.

2- يوجد الكمبيوتر في قلب مركز "Riken" للعلوم الحاسوبية، وحقق فوجاكو من خلال تشغيل 158976 معالج "A64FX" معًا نتيجة 415.5 بيتافلوب.

3- أسرع بمقدار 2.8 مرة من حاسب شركة IBM العملاق المسمى "Summit"، وهو أقرب منافسيه بنتيجة 148.8 بيتافلوب.

4- حصل "Fugaku" أيضًا على أعلى النقاط في التصنيفات الأخرى التي تختبر أجهزة الكمبيوتر فيما يتعلق بأعباء العمل المختلفة، من ضمنها "Graph 500" و"HPL-AI" و"HPCG"، ولا يوجد كمبيوتر عملاق سابق تفوق في جميع التصنيفات الأربعة في وقت واحد.

5- تصنيفات أجهزة الكمبيوتر العملاقة الأسرع ترتد عادة بين الأنظمة الأمريكية والصينية، فإن هذا هو النظام الياباني الأول الذي يحتل المرتبة الأولى في Top500 منذ تسع سنوات منذ سلف Fugaku، كمبيوتر Riken K.

6- يوجد 226 جهاز كمبيوتر فائق صيني في القائمة، و114 من أمريكا، و30 من اليابان، وتساهم الأنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بأكثر أداء إجمالي مع 644 بيتافلوب.

7- بلغت تكلفة النظام أكثر من مليار دولار، واستغرق تصميمه نحو ست سنوات، ولا يتضمن الكمبيوتر أي وحدات معالجة رسومات "GPU" مخصصة للمساعدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

8- من المقرر أن يبدأ فوجاكو عمله بكامل طاقته في السنة المالية المقبلة، وحتى الآن تم استخدامه على أساس تجريبي للبحث COVID-19، بما في ذلك التشخيص، ومحاكاة انتشار فيروس SARS-CoV-2، وفعالية تطبيق تتبع الاتصال الجديد في اليابان.