شركات المحمول ترحب بقرار تنظيم الاتصالات بعدم طباعة كروت الشحن

رحبت شركات المحمول في مصر، بقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن وقف إصدار وطباعة كروت شحن أرصدة المحمول، فئة 50 جنيها فما فوقها.

وقالت مصادر بشركات المحمول الأربعة "فودافون، وأورانج واتصالات، وWE"، إن هذا القرار سيساهم في الحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الخدمات الرقمية.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أنها ملتزمة بتطبيق كل القرارات الصادرة عن الجهاز، وأن كروت شحن المحمول البلاستيكية الموجودة حاليا بالأسواق، صالحة للاستخدام إلا أنهم لن يطبعوا كروت شحن مستقبلا.

وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات، اتخاذ مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى، للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards)، وتشجيع استخدام أساليب الشحن الالكترونية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول.

ويستهدف الجهاز من تلك الإجراءات تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة، كالمحافظ الإلكترونية، أو تطبيقات الهواتف الذكية، أو المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع، وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.

وتم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية، عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.

وتشمل التدابير أيضا، إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول، بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيها، وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق، والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين، وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن.