شعبة المحمول: فرض رسوم إضافية ضد توجيهات التحول الرقمي

قال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن قرار فرض رسوم تنمية موارد الدولة، على أجهزة التليفون المحمول، وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها، مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، يعتبر عكس التوجه العام للدولة، لتوطين تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأضاف غنيم لـ"الوطن"، أنه من المفروض على الدولة، تدعم قطاع الاتصالات، خصوصا الهواتف المحمولة، لأن المرحة القادمة هي مرحله البيع الاليكتروني، والمدفوعات الرقمية، مشيرا إلى أن الهاتف المحمول، يمثل أعلى نسبة للدخول على الإنترنت، فإضافة 5% رسم، سيؤدي إلي زيادة الأسعار.