واشنطن تقدم قرارا مقترحا لمجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران

قامت كل من السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران بريان هوك بإطلاع مجلس الأمن الدولي افتراضيا على قرار أمريكي مقترح لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن هذا يأتي بينما من المقرر أن ينتهي أمد حظر الأسلحة التقليدية لإيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أورتاجوس، أن هوك أشار في كلمته إلى ضرورة اتحاد مجلس الأمن في الإعراب عن قلقه من عمليات نقل الأسلحة لإيران، وأن يؤكد مواصلته فرض قيوده التسليحية المفروضة منذ عام 2007.

وأشارت المتحدثة الأمريكية، إلى أن هوك قدم لأعضاء مجلس الأمن بيانا بشأن أنشطة إيران التي وصفها بالخبيثة، بما في ذلك هجومها المباشر على السعودية في سبتمبر 2019.

ونبهت أورتاجوس، إلى دعوة كل من كرافت وهوك أعضاء مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران في ظل عدم التزامها بالقيود الحالية كما أنها لم تظهر تغييرًا في سلوكها التهديدي.