فرج: قانون حماية المستهلك المصري الأقوى في العالم

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إنّ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يحدد بوضوح مهام رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، لافتا إلى أنّ الجهاز هو المنوط بصون مصالح المستهلكين على مستوى الجمهورية، وضبط الأسواق وتلقي شكاوى المستهلك.

وأضاف فرج، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الجهاز لديه استراتيجية واضحة ومحددة، والقانون الصادر لتحديد مهام الجهاز من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم، ويأتي دور الجهاز لتفعيل هذا القانون.

وأوضح أنّ الجهاز يعمل من خلال 3 محاور رئيسية، الأول توعية المستهلكين والموردين "عاوزين المستهلك المصري زيه زي اللي برا ميضحكش عليه بسهولة ويبقى فاهم حقوقه"، والمحور الثاني يتمثل في بحث شكاوى المستهلكين بأسلوب جديد وبالسرعة المطلوبة.

وأشار إلى أنّ المحور الثالث يتمثل في ضبط الأسواق ويعد أهم من حل الشكاوي، لافتا إلى أنّه عرض على وزير التموين 4 موضوعات رئيسية تتعلق بضبط الأسواق، بينها تنظيم السوق من خلال شهادة حقوق المستهلك، يتم منحها حتى لصاحب الكشك ليعرف حقوقه وواجباته.

وأوضح أنّه سيتم تحديد وقت حل الشكوى بحسب نوعها والإدارة المختصة بها، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني للجهاز، "المستهلك قبل ما يتقدم للجهاز بشكواه هيعرف الوقت اللي هياخده لحل شكوته أد إيه".