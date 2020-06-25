حماس تدعو لتحرك دولي جاد لمنع الاحتلال من تنفيذ الضم

دعا الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم، الدول والمؤسسات الدولية للتحرك بشكل جدي وعملي لمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط الضم الاستعماري، وأن تأخذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من التصرف كدولة خارجة عن القانون.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، قال قاسم إنّ المواقف الرافضة لمخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية التي عبرت عنها أطراف إقليمية وأممية في جلسة مجلس الأمن اليوم، هي مواقف مهمة تعكس الإجماع الدولي الرافض لمخطط الضم الاستعماري وعزلة الموقف الأمريكي والصهيوني.

وأكد أنّ هذه المواقف الإقليمية والدولية الرافضة للضم ستكون أكثر تأثيرا مع تصاعد المقاومة الشاملة لمخطط الضم الاستعماري في الضفة الغربية، ما يتطلب أن تجتمع كل القوى والفصائل الفلسطينية لبلورة صيغة نضالية موحدة يشارك فيها الكل الوطني.