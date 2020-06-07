"التحرير": حماس عليها السعي نحو الوحدة والكف عن الطعن بشرعية المنظمة

قال عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والخيمة التي يجب أإن تنضوي تحتها كافة الفصائل ولا يمكن السماح لأحد بالطعن بشرعيتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف مطر، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، أن الأحرى بمطلقي التصريحات التي تصدر مؤخرا للطعن في شرعية المنظمة، السعي نحو انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتنفيذ اتفاق القاهرة عام 2017، لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، بدلا من التفكير بخلق بدائل عن المنظمة.

أبو يوسف: تصريحات حماس محاولة لإرباك الموقف الداخلي

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أن المنظمة هي قاعدة النضال الوطني و"ستبقى رغم كل المؤامرات، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وشدد أبو يوسف، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، على أن كل المحاولات التي جرت سابقا لتهميش منظمة التحرير وخلق بدائل لها فشلت على صخرة صمود شعبنا وتمسكه بها.

وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن أسفه من تصريحات قادة حماس التي تشكك بتمثيل منظمة التحرير وتتحدث عن بدائل لها.

وأوضح أبو يوسف، أن هذه التصريحات جاءت في ظرف اتخذت فيه القيادة موقفا لاقى إجماعا وطنيا، معتبرا أن ما يجري الآن هو محاولة لإرباك الموقف الداخلي الفلسطيني وتكريس الانقسام.

حزب الشعب: تصريحات بعض قادة حماس ضد منظمة التحرير انقلاب جديد

بدوره، وصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، التصريحات المتكررة لبعض قادة حماس، ضد منظمة التحرير والانتقاص من شرعيتها، بـ"الانقلاب الجديد على المنظمة".

وأكد العوض، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، أن تصريحات بعض قادة حماس في هذه المرحلة تتساوق بشكل كبير مع حالة العداء من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال تجاه المنظمة.

واعتبر العوض، أن هذه التصريحات توفر الأرضية الخصبة للمخططات الأمريكية والإسرائيلية بمزيد من "الهجوم على شعبنا وقضيتنا الوطنية والتشكيك في شرعية المنظمة".

وأشار العوض، إلى أن "شعبنا يستهجن حالة العداء من بعض قادة حماس لمنظمة التحرير في هذه المرحلة".

ودعا العوض، حماس للذهاب مجددا باتجاه المصالحة وانجاز الوحدة الوطنية باعتبارها الثغرة الوحيدة لتحطيم كافة المؤامرات، بما فيها مخططات الضم التي تهدف إلى تصفية القضية.