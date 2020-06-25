تحسن الحالة الصحية لرئيس هندوراس عقب إصابته بكورونا

قال الأطباء في مستشفى هندوراس العسكري، إن حالة رئيس البلاد خوان أورلاندو هيرنانديز، شهدت تحسنا بعد حصوله على الأكسجين اللازم، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، عن البيان الصادر عن الفريق الطبي قوله إنه، أمس الأول الثلاثاء، بدا أن الالتهاب الرئوي يزداد سوءا مع وجود التهاب شديد في رئتي الرئيس هيرنانديز وانخفاض مستوى الأكسجين في الدم، ولذلك تم اتخاذ قرار مده بالأكسجين اللازم.

وأضاف الفريق الطبي، أنه بعد فحص هيرنانديز أمس الأربعاء لوحظ أن هناك تحسن حيث أنه لم يكن يعاني من حمى أو صعوبة في التنفس كما انخفضت نسبة الالتهاب في رئتيه.وقد ثبت إصابة زوجة هيرنانديز أنا جارسيا دي هيرنانديز أيضا بكورونا المستجد إلا أنها تواصل متابعة النصائح الطبية في المنزل.

وهندوراس، سجلت حتى الآن نحو 14 ألف حالة إصابة مؤكدة بكورونا المستجد وأكثر من 400 حالة وفاة.

وتزايدت الإصابات منذ أن بدأت الحكومة إعادة فتح جزئي للاقتصاد في 8 يونيو الجاري وتضاعفت العدوى منذ ذلك الحين.