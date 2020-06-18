نقل رئيس هندوراس إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصحية لهندوراس، أن رئيس البلاد خوان أورلاندو هيرنانديز، نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته جراء إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المتحدث باسم وكالة الصحة في هندوراس فراسيس كونتريراس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، إن هيرنانديز يتلقى علاجا من التهاب رئوي.

وأشار كونتريراس، إلى أن حالته الصحية أثر الإصابة بكورونا المستجد تتطلب مساعدة طبية خاصة بما في ذلك تلقي أدوية عن طريق التنقيط الوريدي.

وأوضح المسؤول الصحي، أنه على الرغم من ذلك إلا أن رئيس البلاد في حالة صحية جيدة نسبيا.

جدير بالذكر، أن إجمالي أعداد المصابين بكورونا المستجد في هندوراس بلغ 9658 شخصا، تعافى منهم 1075 شخصا، وتوفي 330.