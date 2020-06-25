ديزني تؤجل إعادة افتتاح منتزهاتها الترفيهية في كاليفورنيا

أعلنت شركة "ديزني" أنّها ستؤجل إعادة افتتاح ديزني لاند، ومنتزهاتها الترفيهية الأخرى في كاليفورنيا، بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية الأمريكية.

وذكرت الشركة في بيان مساء أمس الأربعاء: "أعلنا سابقًا عن إعادة افتتاح مرحلية مقترحة لمنتزهاتنا الترفيهية في 17 يوليو، ونحن بانتظار الموافقات الحكومية".

وأضافت شركة ديزني، أنّ "ولاية كاليفورنيا أكدت أنّها لن تصدر إرشادات لإعادة فتح المنتزه قبل الرابع من يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة، أنّه "بالنظر إلى الوقت المطلوب لإعادة فريق العمل إلى المكان، واستئناف أعمالنا ليس أمامنا خيار سوى تأجيل إعادة فتح المتنزهات الترفيهية وفنادقها، إلى أن نحصل على موافقة من المسؤولين الحكوميين".