إلغاء مهرجان Coachella الغنائي في كاليفورنيا بسبب كورونا

على الرغم من توقع البعض أن تقام فعاليات مهرجانات Coachella الغنائي في أكتوبر المقبل، إلا أنه تم إلغاءه رسميا بحسب موقع Variety.

وأعلن كاميرون كايزر مسؤول الصحة العامة في مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنا، أن المهرجان تم إلغاءه هذا العام، وسيقام العام المقبل في أقرب وقت ممكن

وقال "كاميرون"، إن المهرجان تم إلغاؤه نتيجة للوباء العالمي كورونا، مشيراً إلى أن مقاطعة ريفرسايد بها 9.590 حالة مؤكدة و 365 حالة وفاة حتى الآن.

وكان من المقرر، إحياء عدد من الفنانين للمهرجان منهم الرابر ترافيس سكوت، المغني فرانك أوشن، وغيرهما.

وقالت مصادر لموقع Variety، إن الشركة المروّجة للمهرجان قد عرفت منذ فترة طويلة أن شهر أكتوبر من هذا العام سيكون غير مناسب لإقامته، ولا يزال يفكر القائمون عليه في إمكانية إقامته في أبريل 2021، مع جمهور متناقص، أو أكتوبر من العام المقبل مع جمهور كامل.