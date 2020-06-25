ويل سميث يشارك في إنتاج فيلم Bounce للمغنية Jojo Siwa

حصلت شركة Paramount Pictures بحقوق تحويل كتاب Bounce إلى فيلم. ويشارك المنتج جيمس لاسيتر مع الممثل ويل سميث في الإنتاج، جنبًا إلى جنب مع الممثل كاليب بينكيت.

الفيلم المقتبس من كتاب Bounce لمؤلفته Megan Shull، وستقوم ببطولته المغنية واليوتيوبر الأميريكية Jojo Siwa، وستتولى الكاتبة Josann McGibbon بكتابة السيناريو، بحسب موقع Variety.

وكتبت McGibbon من قبل عددا من الأعمال منها Runaway Bride عام 1999، وThe Favor عام 1994، إضافة إلى مسلسل Desperate Housewives عام 2015.

يذكر أن الممثل والمنتج الأمريكي ويل سميث، يحضر لبطولة فيلم جديد عنوانه Emancipation، وسيكون من إخراج أنطوان فوكوا.

ويكتب سيناريو الفيلم William N. Collage وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، لشخص يدعى بيتر، يهرب من العبودية، ومن المتوقع البدأ في إنتاج الفيلم 2021.

يذكر أن آخر أفلام ويل سميث كان Bad boys for life، والذي جسد من خلاله دور المحقق مايك لورى، وعرض في السينما يناير الماضي.

فيلم Bad boys for life من إخراج كل من Adil El Arbi وBillal Fallah، وشارك سميث البطولة الممثل مارتن لورانس، وهو من نوعية أفلام الأكشن والجريمة، وحقق نجاحا كبيرا وتصدر البوكس أوفيس عدة أسابيع وقتها.