جيمي فوكس والسير الذاتية.. حصد أوسكار عن فيلم "راي" ويستعد لتايسون

يخضع الفنان الأمريكي جيمي فوكس في الفترة الحالية، لنظام رياضي مرهق، من أجل الوصول لشكل الجسد المناسب لأسطورة الملاكمة مايك تايسون، إذ يجسد "فوكس" فيلمل يحكي سيرته الذاتية، وقال فوكس لجمهوره: "ستعتقدون أنني مايك تايسون".

ولم يكن الإعلان عن فيلم يحكي سيرة تايسون، هو الأول لجيمي فوكس في أفلام السيرة الذاتية، إذ جسد ببراعة من قبل دور المغني وعزف الجيتار وكاتب الأغاني الأسطوري الأمريكي راي تشارلز في فيلم اسمه "راي" إنتاج عام 2004.

وتجسيد "فوكس" المتميز لـ "راي" قادة للحصول على جائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2005، نظرا لإتقانه الشديد في تجسيد قصة حياة "راي" الذي أصيب بالعمى وكانت حياته متواضعة وهو في سن صغير، حتى وصوله إلى النجومية في الخمسينات والستينات.

فيلم "راي" أخرجه Taylor Hackford، وشارك في بطولته ريجينا كينج، وكيري واشنطن وهاري لينيكس وكليفتون باول.

ترشح فيلم "راي" لـ 6 جوائز أوسكار، وحصد 2 منها، وهي أفضل ممثل دور رئيسي وأفضل خلط صوت، وحصد جيمي فوكس عن دوره أيضا جائزة جولدن جلوب، وبافتا، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة وغيرها من الجوائز.

تقييم فيلم "راي" على موقع السينما IMDB يساوي 7.7 من 10، وتكلفة إنتاجه كانت 40 مليون دولار، بينما تخطت أرباح الـ120 مليون دولار ومدته ساعتين و32 دقيقة.

وفي عام 2001 جسد فوكس شخصية Drew 'Bundini' Brown مدرب الملاكمة وذلك في فيلم "علي" والذي يحكي سيرة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، وجسد دوره الممثل ويل سميث.

وتناول فيلم "علي" حياة أسطورة الملاكمة في الفترة من 1964 وحتى عام 1974، ومدته ساعتين و37 دقيقة.

وولد فوكس في 13 ديسمبر 1967، في ولاية تكساس بأمريكا، وشارك في أكثر من 60 عملا فنيا، أولها عام 1992 من خلال مشاركته في فيلم Toys، أما آخر أفلامه فكان Just Mercy عام 2019.