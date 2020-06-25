حسين زين يشكر السيسي على تجديد الثقة بتوليه "الوطنية للإعلام"

قدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتجديد الثقة فيه وتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، داعيا الله أن يوفق الرئيس في استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وتخطي كل التحديات التي تواجه وطننا الحبيب.

وقال زين، في بيان اليوم، إن الوطنية للإعلام مستمرة في تفعيل دورها على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية من زيادة الوعي وتنوير العقول، وتحقيق الشفافية والمصداقية في التناول الإعلامي لمختلف القضايا.

وأكد زين تقديم المساندة الإعلامية لكل مؤسسات الدولة المصرية فd معركة البناء والتعمير، ومعركة دحر الإرهاب، والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة.

وشدد على استمرار الوطنية للإعلام بأبنائها في تحديث وتطوير آليات العمل بها؛ لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام وتحقيق المنافسة.