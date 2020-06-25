وزير النقل يتابع استكمال أعمال تنزيل الدفعة الاولى من عربات الركاب الجديدة بميناء الإسكندرية

تابع وزير النقل الفريق مهندس /كامل الوزير استكمال أعمال تنزيل الدفعة الاولى من عربات الركاب الجديدة وعددها 22عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع و توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي بلغت تكلفتها الاجمالية مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

صرح وزير النقل أن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدت الضخمة التي تمت بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية مضيفا أنه الى جانب صفقة 1300 عربة جديدة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية التعاقد ايضا على توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالاضافة الي عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة ١٥٧ مليون يورو ومتوقع وصول أول قطار من هذه الصفقة في مارس 2021 مشيرا إلى أنه بالتوازي مع هذه الصفقات الجديدة فإنه يتم تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 90 عربة اسباني في ورش ابوراضى .

وأوضح الفريق مهندس / كامل الوزير أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتحقيق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، لافتا الى أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات.