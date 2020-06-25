أولياء أمور يشيدون بالنظام و"الأمن" في لجان الثانوية بالدقي

أشاد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، في إحدى لجان الدقي، الذين يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية، بإجراءات تنظيم الدخول المُتبعة مقارنة بما حدث في يوم الأحد في امتحان اللغة العربية، مشيرين إلى أن الطلبة دخلوا بسهولة ودون تزاحم أو وفوضى، وسط تعامل جيد من جانب الأمن الإداري والشرطة.

وقالت "هند"، والدة طالبة تدعى سارة، والتي كانت تنتظر نجلتها أمام مدرسة بدر اَلإعدادية، حيث تؤدي الامتحان: "مفيش تعليق على أي حاجة النهاردة في إجراءات الدخول، كان في نظام وما كانش في هرجلة زي الامتحان اللي فات".

وأيدت "هيام"، والدة إحدى الطالبات، ما قالته "هند"، مُضيفة: "مفيش زحام زي المرة اللي فاتت، وقوات الأمن بيتعاملوا معانا بكل أدب واحترام، لكن طبعا أهم حاجة هو الامتحان نفسه، وإنه يكون سهل"، وهو ما سيتضح بعد خروج الطلبة من اللجان.