صور.. توفير كمامات ومطهرات إضافية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن توفير كميات إضافية من "الكمامات والمطهرات" لطلاب الثانوية العامة، الذين يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية، وذلك بكافة اللجان، لضمان توفير الحماية للطلاب.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أعمال التطهير والتعقيم واستلام الطلاب للواقيات الشخصية بمدرسة الزهور للغات ومدرسة سيدي جمال ومدرسة التجارة للبنات، مشددة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتباعد، وحسن استقبال الطلاب.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، حافظ كفر الشيخ، قد انفعل الأحد الماضي أثناء أداء الطلاب لامتحانات اللغة العربية، على مسؤولي التعليم، بسبب عدم توفير "جلافزات" للطلاب وكميات إضافية من المطهرات والكمامات.

ويؤدي اليوم الخميس، 19 ألف و413 طالبا وطالبة امتحان اللغة الإنجليزية في 84 لجنة وسط تواجد أمني مكثف أمام اللجان لمنع اقتراب أولياء الأمور وتكدس الطلاب.