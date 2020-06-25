الخارجية الأمريكية: سلطنة عمان شريك إقليمي مهم في مكافحة الإرهاب

وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، سلطنة عمان بأنّها "شريك إقليمي مهم" في مجال مكافحة الإرهاب، وأنّها تبذل جهودًا كبيرة لمنع الإرهابيين من شن أي هجمات أو استخدام البلاد كملاذ آمن لهم.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول "مكافحة الإرهاب" في العالم، أنّ السلطنة لم تسجل أي حوادث إرهابية خلال العام الماضي، وأصدرت عدة بيانات تدين الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أنّ السلطنة هي عضو في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وعضو في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، واصلت تنفيذ قانون الجزاء الذي يجرم الانضمام أو تقديم الدعم المادي أو الإيديولوجي للإرهابيين أو المنظمات المتطرفة.

وأشادت الخارجية الأمريكية، بالجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية واستجابتها لمكافحة الإرهاب وبالأدوار الرئيسية التي تعمل على تأمين السلطنة من التهديدات الإرهابية، منوهة بوضع حكومة السلطنة للخطط الاستباقية التي تمنع أو الرد على هذه الهجمات.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى جهود السلطنة في مكافحة تمويل الإرهاب، موضحة أنّها عضوا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضوا في مجموعة "إجمونت" وهي هيئة غير رسمية تعمل على تعزيز التعاون الدولي بين وحدات المعلومات المالية.

وتطرقت الخارجية الأمريكية، إلى مساعي البنك المركزي العماني واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ودورها في وضع الاستراتيجية الخاصة بتعزيز الحماية من غسل الأموال في السلطنة، لافتة إلى مشاركة مسؤولين عمانيين في ديسمبر الماضي في حلقة عمل نظمتها وزارة العدل حول سبل تعطيل آليات تمويل الإرهاب والجريمة من خلال تحقيقات سرية فعالة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّه خلال العام الماضي 2019 واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تشجيع التسامح والحوار بين الديانات من خلال برنامج "التسامح والتفاهم والتعايش - رسالة عُمان الإسلامية" وأنها روجت للبرنامج من خلال مجموعة فعاليات أقامتها في أوروبا عام 2018 م، كما روجت لها العام الماضي عبر إقامة معارض في الولايات المتحدة وإندونيسيا ونيبال.