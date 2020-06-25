المطارات المصرية تستقبل اليوم 8 رحلات تقل على متنها 1280 مصريا

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية ستستقبل اليوم على مدار الساعة 8 رحلات تقل على متنها 1280 مصريا، مشيرة إلى أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى 3 مطارات هي مطارات "القاهرة، وسوهاج، وأسيوط".

وأوضحت المصادر أنه وفقا للجداول المعلنة في هذا الخصوص، وصلت الرحلة الأولى والتي سيرتها الشركة الكويتية، مطار سوهاج الدولي، رحلة رقم 1653، في تمام الساعة العاشرة صباحا وعلى متنها 130 مصريا. أما الرحلة الثانية، وسيرتها أيضا الشركة الكويتية واستقبلها مطار سوهاج الدولي، رحلة رقم 1645 وعلى متنها 130 مصريا.

بينما تصل الرحلة الثالثة، في تمام الساعة الثانية ظهرا مطار سوهاج الدولي، والتابعة لشركة فلاي ايجيبت رحلة رقم 5048، وعلى متنها 150 مصريا. أما الرحلة الرابعة، ويستقبلها مطار القاهرة الدولي، والتابعة لشركة النيل، رحلة رقم 6888، وتقل على متنها 145 مصريا، بينما تصل الرحلة الخامسة، وتسيرها شركة الكويتية للطيران رحلة 1543 وتصل مطار القاهرة، في تمام الساعة الخامسة وتقل على متنها 290 مصريا. أما الرحلة السادسة وتسيرها شركة طيران العربية - مصر رحلة رقم 218 وتصل مطار أسيوط الدولي في تمام الساعة السادسة مساء، وتقل على متنها 145 مصريا، بينما تيسير الرحلة السابعة شركة إير كايرو رقم 2416، وتصل مطار سوهاج الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء وعلى متنها 145 مصريا، والرحلة الثامنة تسيرها شركة طيران الجزيرة رقم 1713 وتصل مطار سوهاج الدولي في تمام الساعة الحاديه عشر، وعلى متنها 145 مصريا.