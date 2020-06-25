مجدي صبحي متمنيا الشفاء لعبدالله مشرف: إنسان قبل ما يكون فنان

أعرب الفنان مجدي صبحي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للفنان عبدالله مشرف بعد إصابته باشتباه جلطة في المخ.

ودوّن مجدي عبر حسابه على فيس بوك: "إنسان قبل أن يكون فنان، طيبة قلبه مشوفتهاش في حد، جمال تكوينه الإنساني بدرجة خياليه، أنا مش بجامل ولكن هذه حقيقته، عشت معه أجمل فترات حياتي الفنية، وجمعنا أعمال فنية عظيمة، دائم كوميديان في الفن وفي حياته الشخصية، إنّه القدير الجميل عبدالله مشرف، شفاك الله وعافاك وتقوم بسلامة الله يا حبيبي".

ونقل الفنان عبدالله مشرف صباح اليوم، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابته باشتباه جلطة في المخ، حسب ما قال أشرف زكي لـ"الوطن".

وكانت آخر أعمال عبدالله مشرف في رمضان الماضي، مسلسل "اتنين في الصندوق" مع أوس أوس وحمدي الميرغني، و"عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر، كما شارك كضيف شرف في مسلسل "اللعبة".