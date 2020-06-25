سول: قرار كوريا الشمالية بتعليق خطط العمل العسكري يخفف التوتر

قال مسؤول بوزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم، إنّ قرار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" الأخير بتعليق خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية هو علامة إيجابية، معربا عن أمله في أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لتخفيف التوترات وتحسين العلاقات عبر الحدود.

وجاءت هذه الخطوة بمثابة مفاجأة، بالنظر إلى أنّ بيونج يانج حذرت من أنّها ستتخذ سلسلة من الخطوات الانتقامية، بما في ذلك العمل العسكري ضد الجنوب بشأن قضية المنشورات، ما أثار تساؤلات حول أسباب تغير الموقف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال المسؤول بالوزارة للصحفيين، شريطة عدم الكشف عن اسمه، إنّ "تحرك كوريا الشمالية لتعليق خطط العمل العسكري في مثل هذه النقطة الحرجة، هو سلوك إيجابي. يمكن اعتبار هذا التغيير بداية لإشارة إيجابية".

وأضاف المسؤول: "نأمل أن تتمكن الكوريتان من تحسين علاقاتهما ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال الحوار".

وعقد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون"، اجتماعا تمهيديا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم أمس الأول الثلاثاء، وقرر إلغاء خطط العمل العسكري التي اتخذتها كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية بعدما غضبت بسبب إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود.

وبعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية، قال مسؤولون عسكريون، إنّ كوريا الشمالية تزيل بعض مكبرات الصوت الدعائية التي قامت بتركيبها في وقت سابق من هذا الأسبوع على طول الحدود بين الكوريتين.

وسحبت وسائل الإعلام الدعائية في الشمال، مقالات تنتقد كوريا الجنوبية بشكل جماعي، وذلك بعد تصعيد كوريا الشمالية التوترات لأسابيع، واصفة كوريا الجنوبية بـ"العدو"، وقطع جميع خطوط الاتصال عبر الحدود.

والأسبوع الماضي، فجر الشمال مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الذي افتتح نتيجة قمة 2018 بين الكوريتين.

وقالت بيونج يانج أيضا إنّها ستعيد نشر القوات في المناطق الحدودية التي تم نزع سلاحها بموجب الاتفاقات بين الكوريتين، وهددت باستئناف "جميع أنواع التدريبات العسكرية المنتظمة" قرب من الحدود، قائلة إنّ هذه الخطط ستتم الموافقة عليها في اجتماع للجنة العسكرية المركزية التي ستعقد في أقرب وقت".