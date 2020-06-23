بماذا وصف وزير الدفاع في كوريا الجنوبية شقيقة الزعيم الشمالي؟

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جيونج كيونج-دو، إنّ كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، تلعب دورا كبيرا كثاني أقوى شخصية في البلاد.

وردا على سؤال وجه إليه في اجتماع اللجنة الدفاعية البرلمانية المنعقدة، الاثنين: "هل تعتقد أنّ النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال كيم يو-جونج تمارس أيضًا الحكم العسكري؟"، أجاب: "أعتقد أنّها لا تمارس الحكم العسكري بل تلعب دورا حقيقيا كثاني أقوى شخصية في كوريا الشمالية" بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية .

وأضاف جيونج: "يبدو أنّ إعطاء الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جونج دور شخصية شريرة، هو استراتيجية تنتهجها كوريا الشمالية لتعزيز مكانتها التفاوضية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون عندما تأتي التغييرات السياسية، مثل تحسن العلاقات مع كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة".

وكيم يو-جونج، هي النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، ومنذ غياب أخيها وإثارة التكهنات حول سبب غيابه، صعد نجمها حتى قيل إنها ستخلفه في الحكم.

وخلال الأيام الماضية أطلقت سلسلة من التصريحات اللاذعة بصورة شبه يومية ضد كوريا الجنوبية ورئيسها، وصفها الإعلام لكوري الجنوبي بـ"المهينة" ضد رئيس كوريا الجنوبية، إذ وصفته بأنه "وقح" و"تابع لأمريكا".

ولكن المرأة القوية قالت في تصريحات سابقة: "أمارس سلطتي التي منحني إياها القائد الأعلى للبلاد"، في محاولة لإسكات الذين يرجحون صعودها للحكم على حساب أخيها قريبا.