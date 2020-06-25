عاجل.. مدبولي: السماح بالتواجد في االنوادي و"الجيم" حتى 9 مساءً فقط

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية "الجيم"، وفقاً لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الـ6 صباحاً وحتى الـ9 مساء.

وتلتزم تلك المنشآت بكل الضوابط والدليل الارشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطة المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، على 25% من الطاقة الاستيعابية.