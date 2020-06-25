الجزائر تعفي كل من تجاوز عمره 30 سنة فأكثر من الخدمة الوطنية

وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، ولم يتم تجنيدهم بعد.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان: "وقع رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، ولم يتم تجنيدهم بعد".

وأضافت الرئاسة الجزائرية: "يعفى من هذه الالتزامات المواطنون الذين بلغوا سن الثلاثين سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020 ولم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية".