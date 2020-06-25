نيللي كريم تستعيد ذكرياتها مع "حرب أطاليا"

استعادت الفنانة نيللي كريم ذكريات مشاركتها في فيلم "حرب أطاليا" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إذ نشرت صورة من الكواليس، جمعتها بالفنان أحمد السقا والسيناريست تامر حبيب، معلقة: "من كواليس فيلم حرب أطاليا".

تدور أحداث القصة حول (ياسين) المحامي الشاب، الذي يعمل في مكتب محاماة، ويكتشف بعض العمليات المشكوك فيها، والتي تحدث داخل المكتب، فيتم إيقافه عن العمل نتيجة تدخله في هذه الأمور، يحاول أن يعرف ماذا يحدث، كما يحاول أن يحصل على حقوقه الضائعة من صاحب المكتب، تتعرض حبيبته للاختطاف، ويتم نقلها إلى (إيطاليا) من قبل الأشخاص المتورطين في هذه العمليات المشبوهة.

وشارك في بطولة الفيلم خالد صالح، مجدي كامل، رزان مغربي، جمال إسماعيل، سليمان عيد، تأليف حازم الحديدي وإخراج أحمد صالح.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "بـ 100 وش"، في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركها البطولة آسر ياسين، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفى درويش وكوكبة من النجوم، من إخراج كاملة أبوذكري.