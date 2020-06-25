جوجل تقدم مجموعة من النصائح لدعم المشروعات الصغيرة من خلال الخرائط

تمثّل الأنشطة التجارية الصغيرة عنصرًا هامًّا في المجتمعات. ومع بدء العودة التدريجية للحياة في بعض المدن وفتح الاقتصادات، يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل الأساليب التي تمكنهم من توفير الدعم للأنشطة التجارية المفضلة لديهم.

ومع اقتراب يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 27 يونيو، إليكم خمس طرق لدعم ومساعدة الشركات الصغيرة عبر خرائط Google والتي تأثّرت خلال فترة الجائحة.

1. تحديث المعلومات المتعلقة بعودة شركة ما للعمل مجدداً على خرائط Google قد لا يتوفر لدى أصحاب الأنشطة التجارية الوقت أو الموارد الكافية لتحديث معلوماتهم بشكل دائم على الإنترنت. إن كنت تعلم أن أحد الأنشطة التجارية قد عاد لمزاولة أعماله إلا أن المعلومات الخاصة به على "محرك بحث Google" أو على "خرائط Google" لا تزال تفيد بأنه مغلق، يمكنك إبلاغنا عن عودة هذا النشاط التجاري وفتح أبوابه مجدداً.

للقيام بذلك، اضغط على إعلان "مغلق مؤقتاً" الذي يظهر عند موقع العمل على الخريطة، وقم باختيار "اقتراح تعديل" لإبلاغنا بعودة هذا العمل لمزاولة نشاطه كالمعتاد. وفيما يخص الأنشطة التجارية التي أعادت افتتاح أعمالها ولكن بمواعيد عمل مختلفة بسبب الأزمة، يمكنك تعديل المعلومات الخاصة بأوقات العمل الجديدة.

2. زيادة المعرفة بالأعمال من خلال كتابة التعليقات وإضافية التقييمات والصور، شارك تجربتك الخاصة من خلال كتابة التعليقات على خرائط Google كوصف التصميم المميز لنافذة استلام الطلبات الخارجية في المطعم، أو إضافة صور لقائمة الطعام أو الطبق الذي قمت بطلبه، حيث سيساهم ذلك في دعم الأنشطة التجارية المفضلة لديك واستقطابها المزيد من العملاء.

3. الإجابة على الأسئلة والتأكد من المعلومات والحقائق، يمكنك مشاركة المعلومات والآراء المفيدة حول الأماكن التي زرتها من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة التي تظهر لك على خرائط Google. يمكنك أيضاً التحقق من المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يضيفها آخرون قبل نشرها على الخرائط.

4. طلب الطعام عبر خدمة الطلبات الخارجية أو التوصيل إلى المنزل، اقتصرت أعمال العديد من المطاعم والمقاهي التي أغلقت أبوابها على طلبات الطعام الخارجية وخدمة التوصيل إلى المنازل، إذا كنت لا ترغب بالطهي وقضاء الوقت في المطبخ، يمكنك طلب خدمة التوصيل ودعم أحد المطاعم المحلية في منطقتك. استخدم خرائط Google لتحديد المطاعم القريبة منك والتي توفر خدمة الطلبات الخارجية أو التوصيل إلى المنازل، عبر الضغط على

5. استخدم خاصية Plus Codes لمساعدة الأشخاص في العثور على الشركات الصغيرة، هل تعرف إحدى الشركات أو الأعمال المحلية والتي تقع في منطقة غير معروفة أو لا تحمل اسمًا للشارع الذي تتواجد فيه؟ يمكنك مساعدة الأشخاص في العثور على هذه الشركة باستخدام خاصية Plus Codes.

يمكنك الضغط على علامة تحديد المكان التي تظهر كعلامة زرقاء على خرائط Google ومشاركة الرمز الرقمي مع الأصدقاء والعائلة الذين سيتمكنون من استخدامها في حقل البحث على خرائط Google للحصول على الاتجاهات التي تمكنهم من الوصول إلى الموقع. كيف تبدأ بدعم الأنشطة التجارية؟، ندعو الجميع للانضمام إلى مجتمع المرشدين المحليين (g.co/localguides) الذي يضم ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم ممن يشاركون تجاربهم على خرائط Google بهدف تعزيز مصداقية الأعمال المفضلة لديهم ومساعدتها في جذب المزيد من العملاء.

ومن خلال المشاركة بمساهمات جيدة، يمكن للمرشدين المحليين ربح النقاط والوصول إلى مستويات أعلى ضمن المستويات الـ 10 التي يوفرها البرنامج. ويتيح كل مستوى جديد فرصة جديدة لاكتساب الشارات والمزايا الإضافية ضمن خراط Google، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى خدمات ومنتجات Google الجديدة وغيرها من الامتيازات الحصرية. زياد شحادة، رئيس التسويق للأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.