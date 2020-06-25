عاجل.. وزير الصحة تؤكد أهمية الحد من كثافة الموظفين

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أهمية الحد من كثافة تواجد الموظفين أو المواطنين في أماكن محدودة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وعرضت الوزيرة، على المجلس، ملامح "الدليل الوقائي للتشغيل الآمن لقطاعات الإنتاج والمنشآت للقطاع الحكومي والخاص".

وقالت الوزيرة، إنه يتضمن عدة محاور رئيسية لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل وفي مقدمتها رفع الوعي الصحي بين العاملين (والمواطنين المترددين بشكل متكرر) على مكان العمل أو المنشأة، إلى جانب ترصد المرض في جميع المنشآت، وإجراءات التعامل مع الحالات المشتبهة، والنظافة العامة والتطهير، هذا فضلاً عن كيفية الحد من كثافة تواجد الموظفين أو المواطنين في أماكن محدودة.

وفي ختام عرضها، أشارت وزيرة الصحة إلى التعليمات الدورية بشأن ضوابط الإجازات المرضية لمرض كورونا المستجد (كوفيد 19).