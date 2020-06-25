برلماني: وزارة الصحة تستحق التحية والتقدير لمواجهة كورونا

وجه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، تحية لجيش مصر الأبيض بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في مواجهتهم البطولية والباسلة مع فيروس كورونا.

وقال الكوراني في بيان له أصدره، اليوم، إن هؤلاء الأبطال البواسل يستحقون كل التحية والاحترام من الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المواجهة الحاسمة للدولة المصرية مع فيروس كورونا طبق مفهوم دولة المؤسسات بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معان، حيث جعل وزارة الصحة بجيشها الأبيض تتقدم الصفوف وتكون لها الكلمة العليا في كل مايتعلق بمواجهة هذا الفيروس اللعين.

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجميع قيادات الوزارة يستحقون كل التحية والتقدير لأنه حتى في ظل مواجهة الدولة مع فيروس كورونا لم تتأخر الوزيرة وقيادات الوزارة عن تلبية مطالب المصريين، مؤكدا أنه شخصيا تقدم بالعديد من الطلبات للوزيرة وقيادات الوزارة لاستكمال المعدات والأجهزة الطبية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى محافظة الإسكندرية بصفة عامة وداخل نطاق دائرتي الانتخابية في مناطق "اللبان والجمر البصل والعطارين وكرموز" بصفة خاصة.