وزير الخارجية الإيطالي: تقسيم ليبيا غير مقبول

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، صرح عند عودته أمس من طرابلس، أن المفاوضات حول تعديل مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، ستبدأ 2 يوليو، وأن الاقتراح الليبي للتعديل يجب أن يكون "شاملاً".

وأضاف "دي مايو": "لقد سلمني فايز السراج، الاقتراح الليبي بتعديل مذكرة التفاهم بشأن قضايا الهجرة"، وتابع: "حتى في أكثر مراحل الوباء مأساوية، لم يتوقف حوار إيطاليا مع ليبيا على الإطلاق، ليبيا هي إحدى أولويات سياستنا الخارجية وأمننا القومي"، وأكد الوزير أن إيطاليا ترى أن تقسيم ليبيا غير مقبول، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وعلمت وكالة الأنباء من مصادر، على هامش زيارة "دي مايو" لطرابلس، أن ليبيا ملتزمة بمساعدة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في مياههم، للإشراف على الامتثال الكامل للاتفاقيات الدولية، من خلال منحهم الحماية الدولية كما حددتها الأمم المتحدة.

وشدد كل من وزير الخارجية لويجي دي مايو وفايز السراج، في اجتماعهما في طرابلس، على أهمية العودة إلى المسار السياسي ورفض التدخلات الخارجية في المسألة الليبية.

وقد تناول اللقاء بحث أهمية إعادة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم، وكذلك ملفات الهجرة والتعاون لمكافحة وباء "كوفيد 19"، ومناقشة إجراءات البعثة البحرية الأوروبية "إيريني"، التي تهدف إلى فرض حظر الأسلحة على ليبيا.