محمد عبدالرحمن عن عرض "جمجوم وبم بم": إن شاء الله يكسر الدنيا

أعلن الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، عرض مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم" يوم 9 يوليو المقبل، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "مبروك علينا بأمر الله وان شاء الله يكسر الدنيا".

ويتناول العمل الكثير من القصص الدرامية لأبطاله، ولا يعتمد على الجانب الكوميدي فقط، بل يظهر لكل شخصية "جمجوم" محمد سلام و"بم بم" محمد عبدالرحمن، العديد من المشكلات الاجتماعية الخاصة بالحياة المعيشية، والعلاقات العاطفية في إطار درامي.

المسلسل بطولة محمد سلام ومحمد عبدالرحمن وميرنا جميل ومحمد محمود، تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.