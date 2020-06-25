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محمود مسلم

ماليزيا تدين استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية بالصواريخ

الخارجية الماليزية تدعو الحوثيين إلى وقف "أفعالهم الاستفزازية"

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(أ.ش.أ)
09:22 م | الخميس 25 يونيو 2020
ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في السعودية بالصواريخ الباليستية

ماليزيا تدين الاستهداف الحوثي للمدنيين في السعودية بالصواريخ الباليستية

أعلنت ماليزيا بأشد العبارات إدانتها استهداف الحوثيين للمدنيين في السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

ودعت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، الحوثيين إلى وقف مثل هذه الأفعال الاستفزازية، مؤكدة أن تلك الاستهدافات غير مقبولة على الإطلاق، خاصة في هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي يتوحد فيها العالم أجمع لمحاربة تفشي الوباء العالمي كورونا المستجد (كوفيد -19)، والحد من تأثيره على حياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم وعلى الاقتصاد العالمي.