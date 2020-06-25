ألمانيا وفرنسا تدعمان منظمة الصحة العالمية بنحو 285 مليون دولار

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، ونظيره الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم، دعمهما لمنظمة الصحة العالمية، بنحو 285 مليون دولار أمريكي هذا العام لتعويض النقص الذي سوف يمثله وقف التمويل الأمريكي للمنظمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع الوزيرين مع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، إثر اجتماع ثلاثي مشترك بينهم بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال الوزير الفرنسي، إن هذا الاجتماع جاء ليؤكد من جديد الدعم الفرنسي الألماني لعمل منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم ليس تعويضا عن المساهمة الأمريكية بل تعبيرا عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع المنظمة.

من جانبه أكد الوزير الألماني في المؤتمر الصحفي ذاته دعم برلين لعمل المنظمة، وأنها شريك يعتمد عليه يؤيد المنظمة وينتقدها أيضا مشيرا إلى أن مشكلة الانسحاب الأمريكي يجب أن تتم مناقشتها مع المنظمة والدول الأعضاء والولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره، أكد جيبريسوس، في المؤتمر الصحفي ذاته أن العالم يحتاج إلى منظمة عالمية متعددة الأطراف لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن منظمة الصحة العالمية هي وحدها القادرة على تقديم هذه الاستجابة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي، أن بلاده ستتوقف عن المساهمة في منظمة الصحة العالمية وتدرس الانسحاب منها بسبب ما وصفه "أنها ضللت الرأي العام العالمي بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد وقربها من الصين".