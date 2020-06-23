"الصحة العالمية": جائحة "كورونا" في ذروتها

قالت منظمة الصحة العالمية إن المستويات القياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا تعود إلى أن الجائحة فى ذروتها بعدد من البلدان فى نفس الوقت، وتعكس تغيراً فى النشاط العالمى للفيروس، وقال مدير الطوارئ فى المنظمة مايكل رايان إن «الأعداد تتزايد لأن الجائحة تتطور فى بلدان مكتظة بالسكان»، وقالت المنظمة إن إجمالى حالات الإصابة العالمية تجاوز 8.7 مليون مع أكثر من 461 ألف حالة وفاة، وكانت المنظمة قد حذرت مراراً من التسرع فى رفع إجراءات العزل للحد من تفشى العدوى ثانية.

وأفادت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية اليوم بأن 150 ألفاً فى أنحاء العالم أصيبوا بكورونا أمس الأول، لتقترب الحصيلة من 9 ملايين و100 ألف حالة، وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالى الإصابات بلغ 9 ملايين و98643، منها 472171 حالة وفاة و4 ملايين و526333 حالة شفاء حتى الآن.

وتبقى الولايات المتحدة فى صدارة الدول الأكثر إصابة بالجائحة مع مليونين و312٫3 ألف حالة، تليها البرازيل.

وسجلت الصين 22 إصابة جديدة بالفيروس اليوم، من بينها 13 إصابة فى بكين، وذكرت مصادر لشبكة «سكاى نيوز» الإخبارية أن نجاح الصين فى احتواء الموجة الثانية من الفيروس جاء بسبب سرعة إغلاق المدارس وفرض عدة قيود على نوادى الرياضة والحانات والشوارع، كما اعتمدت الصين على برنامج واسع لرصد المخالطين.