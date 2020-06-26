سمير راغب: دخل الفرد بقطر تراجع في عهد تميم بن حمد

قال الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات، إن تميم بن حمد حاكم قطر، تحول إلى خنجر في ظهر العرب أكثر من والده.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "اكسترا نيوز"، من خلال خاصية "سكايب": "تراجع في عهده دخل الفرد في قطر، وعُزلت بلاده عن محيطها وبدأ العالم يتحدث عن تدخلها في انتخابات دول، وأشقاؤه متهموه بالشروع في قتل أمريكيين أو في تمويل الإرهاب".

وتابع، أن استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل سياسات تنظيم الحمدين لن يأتي بمستقبل مشرق لقطر.

وأردف: "إن كانت قطر عُزلت عن محيطها العربي، فإنها ستنتمي إلى المحيط الفارس أو المحيط التركي أو المحيط الصهيوني".

وأشار، إلى أن قطر كانت دولة صاحبة سيادة، حيث إنه ليس هناك فرق بين دولة كبيرة وأخرى صغيرة في مجلس التعاون الخليجي وداخل المنظومة العربية، لكنها تحولت إلى دولة تحت الوصاية وأمير قطر نفسه تحت حماية الحرس الثوري الإيراني من ناحية والجيش التركي من ناحية أخرى.