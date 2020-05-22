سمير راغب: أفلام جماعة الإخوان المفبركة تستهدف النيل من وعي المواطنين

علق العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، على إعلان وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من المتهمين المتورطين في تكوين خلية إخوانية تنتج أفلام مفبركة عن مصر، قائلا إن المتهمين تأكد تخابرهم ضد الوطن لصالح دول أجنبية معادية.

وأضاف "راغب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extra news، أن البيان رسالة للجميع تؤكد أهمية معركة الوعي وكم ما يتم إنفاقه من قبل تركيا وقطر ودول أخرى وتمويلات جماعة الاخوان الارهابية ورجالها المتعاطفين معها، لينالوا من وعي المصريين.

وأوضح أن جميع ما تم ضبطه من تسجيلات، ليس غرضها سوى الإساءة لمصر، ومحاولة إثارة الفتنة، لافتا إلى أنه غير متفاجئ من وجود أذرع لبعض الإعلاميين الهاربين للخارج، داخل مصر، لأنه بالفعل تظهر على قنواتهم أفلام مفبركة.

وأشار إلى أن التسجيلات المفبركة تحول للمخابرات القطرية، وجزء يذهب لأجهزة مخابرات أخرى، والباقي يتم عرضه على القنوات المضللة التابعة للإخوان المسلمين، موضحا أن ما تقوم به قناة الجزيرة عمل مخابراتي وليس إعلامي.