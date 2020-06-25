"الموسيقيين": حسن شاكوش لم يتواصل معنا لتقنين أوضاعه

نفى الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ما تردد على مدار الأيام الماضية بشأن تواصل حسن شاكوش مع النقابة لتقنين أوضاعه، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "رمضان" لـ"الوطن"، إن حسن شاكوش ليس عضوًا بالنقابة وليس لديه تصريح بالغناء، لذلك لن تُطرح أغنيته الأخيرة مع الفنان أحمد سعد، لحين بحث الأزمة وتقنين الأوضاع.

وأشار إلى أنه يجب على "شاكوش"، التقدم بأوراقه لنقابة الموسيقيين، والمشاركة في الاختبارات، والحصول على العضوية حال اجتيازها.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد وجهت الشكر إلى شركة "مزيكا" والقائمين عليها، والمنتج محسن جابر، لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية، وأيضًا قواعد النظام العام للدولة المصرية، بعد أن منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد، والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة.

وناشدت النقابة كل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية، اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة، والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية، حفاظًا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل، وأيضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.