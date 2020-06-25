"العربية للتنمية الإدارية" تناقش خطتها المستقبلية في ظل تداعيات كورونا

اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي للدورة العادية رقم (111)، والتي عُقدت بشكل افتراضي "عن بعد"، باستخدام منصة التواصل "Microsoft Teams"، خلال الفترة من 23 حتى 25 يونيو الجاري.

وبدأت اجتماعات المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء يوم الثلاثاء الماضي، ثم على مستوى الوزراء اليوم الخميس، وذلك برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ومشاركة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، من دول الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسلطنة عُمان، والكويت، ومصر، والمملكة المغربية.

وحضر الاجتماع الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمد خير عبدالقادر، ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية.

وناقش الاجتماع الوضع الراهن للمنظمة في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا، وكذلك تقرير إنجازات المنظمة، وتقرير مدقق الحسابات والمراقب الداخلي، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2019، ورد المديرية العامة عليه، وخطة وموازنة المنظمة للأعوام 2022/2021، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة.