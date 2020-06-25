أولها الأسبوع المقبل.. 7 إجازات رسمية متبقية في 2020

تحل ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء المقبل، والتي تعد إجازة رسمية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018، حيث تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

ويعد عيد ثورة 30 يونيو أحد 12 مناسبة يستحق فيها الموظفون إجازة بأجر كامل، سواء العاملون بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2020، إذ يتبقى 7 إجازات خلال العام من أصل 12 إجازة رسمية سنوية مقررة، بواقع 10 أيام متضمنة أيام عيد الأضحى المبارك، وهي:

1 - الثلاثاء 30 يونيو يوافق ذكرى ثورة 30 يونيو.

2 - الخميس 23 يوليو يوافق ذكرى ثورة 1952.

3 - الخميس 30 يوليو يوافق وقفة عرفات فلكيًا.

4 - الجمعة 31 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى.

5 - الخميس 20 أغسطس يوافق رأس السنة الهجرية.

6 - الثلاثاء 6 أكتوبر الموافق ذكرى انتصارات حرب 1973.

7 - الثلاثاء 29 أكتوبر يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يُصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن إجازة عيد الثورة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قرر في المادة السابعة من قراره رقم 1068 لسنة 2020، بأن تكون الإجازة الرسمية المدفوعة لعيد الفطر المبارك، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 حتى يوم الخميس 28 مايو 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمجابهة مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، للحد من الاختلاط في عيد الفطر المبارك، بواقع 6 أيام بدلا 4 أيام للقطاع الحكومي، وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة أعلن أيضا منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى الخميس 28 مايو المنصرم.