عاجل.. الحكومة: إجازة الـ" 5 أيام" بمناسبة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن إجازة القطاع الحكومي خلال فترة عيد الفطر المبارك والتي ستبدأ من الأحد حتى الخميس لا تنطبق على القطاع الخاص.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن"، والمذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن القطاع الخاص له نظم خاصة به، مشيرًا إلى أن الإغلاق لن يؤثر على النشاط الاقتصادي، ومشددًا على أن المصانع ستظل تعمل بكامل طاقتها، وأن الأتوبيسات التي تنقل العمال سيتم استثنائها خلال ساعات الحظر متابعًا: "أي أتوبيس ينقل عمال بعد الساعة 5 سيتم استثناؤه خلال أيام العيد".

وأشار "سعد" إلى توقف القطارات من أيام الأحد حتى الجمعة مضيفًا: "الميكروباصات ليست من ضمن وسائل النقل اللي هيشملها التوقف والحظر".