سفير القاهرة بكندا: الاحتفال بشهر التراث المصري بفعاليات "أونلاين"

علق السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا، على اعتبار يوليو شهرا للتراث المصري للعام الثاني على التوالي في كندا، قائلا إن هذا هو العام الأول بعد صدور الخاتم الملكي للموافقة على الاحتفالات.

وأشار أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أنهم جلبوا فرقة التراث الشعبي العام الماضي لتقدم عروضها ضمن المهرجان المصري القبطي في كندا.

وأكد أبوزيد أن هذا العام سيكون هناك إجراءات جديدة نظرًا لظروف مواجهة كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يسمح باجتماع أكثر من 10 أفراد، لافتا إلى أنه سيتم إقامة فعاليات افتراضية وستشهد ندوات في مختلف المجالات وعرض المتاحف والمناطق السياحية "أونلاين" وإجراء جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد لأماكن تنشرها وزارة الثقافة وعروض لحفلات الأوبرا على قناة "يوتيوب".

وأوضح أبوزيد أن الجالية المصرية في كندا تبلغ 300 ألف مصري كندي وأكثرهم في مقاطعة أونتاريو، مشيرًا إلى أن 5 مرشحين للبرلمان الفيدرالي مصريون، بالإضافة لعمدة سيدة من أصول مصرية بخلاف مستشاري الوزراء ومساعديهم والعلماء والأطباء وأساتذة الجامعات.

وأشار إلى أنه سيتم عرض أفلام عن حديث أقطاب الجالية المصرية عن حياتهم ورحلتهم في كندا.