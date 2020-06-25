"التجارة": بدء التسجيل في برامج منح شهادات مزاولة الاستيراد والتصدير إلكترونيا

قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البدء فى تسجيل كافة الدورات التدريبية لمركز تدريب الهيئة، وكذلك لبرنامجى منح شهادات مزاولة الاستيراد والتصدير لرجال الأعمال وتلقى الطلبات لها إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة على شبكة الإنترنت.

وقالت وزارة التجارة والصناعة، فى بيان، إن هذا التوجه يأتى فى إطار حرص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة فى التحول الرقمى فى مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، فضلاً عن الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والكفاءة الرقمية التى تتميز بها الهيئة.

وأوضح إسماعيل جابر، رئيس الهيئة، أنه تقرر أيضاً استكمال تنفيذ الدورات التدريبية المتوقفة، المسجلة والمسدد رسومها مسبقاً، وذلك من خلال استخدام تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ستقوم الإدارة العامة لمركز التدريب بالهيئة بالتواصل مع السادة المتدربين المسجلين لديها فى تلك الدورات للتنسيق معهم فى كيفية وآلية التنفيذ.

من ناحية أخرى ترأست مصر مطلع الأسبوع الجارى اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التى عقدت بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 16 دولة عربية، شملت إلى جانب مصر كلاً من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب واليمن.