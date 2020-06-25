كفر الشيخ تسجل 1804 إصابات منذ بدء كورونا وتعافي 213 حالة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بين مواطني المحافظة منذ بدء انتشار الفيروس بمصر وحتي مساء أمس الأربعاء، حيث وصل عدد حالات الإصابة لـ 1804 حالات، بعد التأكد من إيجابية 75 حالة أمس.

وأضافت المديرية، أن عدد حالات التعافي وصل لـ 213 حالة بنسبة شفاء 12 % من جملة الحالات المصابة، بينما بلغت حالات الوفاة 65 حالة بنسبة وفيات 4 % حتى أمس، ليصل معدل الإصابة بكفر الشيخ بالنسبة للجمهورية 3.1 %.

وأوضحت أن إجمالي حالات الاشتباه بكفر الشيخ منذ بدء انتشار الفيروس، وصل لـ 2700 حالة، والحالات الإيجابية 1804 ولم ترد 419 حالة حتى الاّن، وبلغ إجمالي الحالات المخالطة للحالات الإيجابية 7500 حالة، تم الانتهاء من متابعة 4100 ويتبقى الباقي تحت المتابعة.