ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في كفر الشيخ لـ 160

أعلنت مديرية الصحة بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا المستجد لـ160 حالة، مشيرة إلى توافر جميع المستلزمات والأدوية ومهام الوقاية بكافة مخازن ومستشفيات المديرية وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المديرية، أنه يجري متابعة توزيع الأدوية اللازمة طبقا لبرتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة على حالات العزل المنزلي ومتابعة المخالطين بصفة يومية مستمرة، موجهة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والجهات الأمنية والرقابية على الدعم المستمر، ولجميع أبطال الطاقم الطبي والإسعاف ومديري المستشفيات والتمريض والفنيين والإداريين على الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا.

وناشدت المديرية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والاهتمام بارتداء الكمامات الطبية والتغذية السليمة وممارسة الرياضة.