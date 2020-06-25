عبدالله مشرف: صحتي كويسة وجات لي لفحة برد في ضهري

قال الفنان عبدالله مشرف، إنه أصيب بنزلة برد بسبب جلوسه أمام التكييف لفترة طويلة، وحينها شك أبناؤه في إصابته بفيروس كورونا ونُقل إلى المستشفي: "جات لي لفحة برد في ضهري".

وأضاف "مشرف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن أبنائه أخبروا أشرف زكي نقيب الممثلين، وأكد لهم ضروره نقله للمستشفى لإجراء الفحوصات الأزمة، مرجعًا مكوثه بها حاليًا إلى الرغبة في الاطمئنان على صحته.

وأكد أن ما حدث له أظهر له العديد من معجبيه ومحبيه، الذين بادروا بالاطمئنان عليه خلال اليومين الماضيين.