استبعاد رئيس لجنة ثانوية بالغربية بسبب إجراءات كورونا

كشفت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن استبعاد رئيس لجنة ثانوية عامة، في مركز كفر الزيات، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، أثناء دخول طلاب الثانوية قبل بدء امتحانات مامة اللغة الاجنبية الأولى.

وكشفت المصادر، طلبت عدم الافصاح عن اسمها، عن أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قرر استبعاد " ف.ع.م" ، رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات، لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، ومخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها بشأن التعقيم والكشف الحراري على الطلاب ولم يلتزم بدخول الطلاب في الثامنة صباحاً مما تسبب في حالة من التكدس والزحام داخل فناء اللجنة.