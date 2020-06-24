16 نائبا بالبرلمان العربي يتحركون لدعم مصر في حماية حدودها الغربية

تقدم 16 نائبا بالبرلمان العربي، من بينهم النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشوؤن العربية بمجلس النواب المصري، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس البرلمان العربي لإصدار بيان بشأن دعم جمهورية مصر العربية في حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن حدودها بالتزامن مع ما يحدث في ليبيا، وذلك في ضوء الفقرة الأولى من المادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان العربي.

ووقع على الطلب، كلاً من النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والنائبة شادية الجمل، وعادل العسومي والنائب محمد اليماحي والنائب علوي الباشا، النائب ظافر العاني، النائب ممدوح الصالح، النائب إسماعيل عبد الرحمن، النائبة ناعمة الشرهان، النائب أحمد السويدي، النائبة شذي سعيد النقبي، النائب علي أحمد شادلي، النائب عبده كامل محمد، النائب محمود حسن فراج، النائب إبراهيم أحمد عبده.

واقترح الموقعون، أن يتضمن بيان الدعم تأكيد البرلمان العربي على تضامنه التام ووقوفه بجانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من المليشيات الإرهابية والمرتزقة، باعتبار أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتثمين الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا والتي لقيت تأييدا ودعما إقليميا ودوليا لا سيما إعلان القاهرة الذي يتسق مع كل القرارات الدولية.

وطالب الموقعون، أن يدعو البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبيية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.