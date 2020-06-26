بعد القبض على "شاومينج".. العقوبة القانونية لتسريب امتحانات الثانوية

في الآونة الأخيرة، أصبح بعض طلاب الثانوية العامة يبحثون عن طريقة آمنة للغش، دون اتباع الطرق الشرعية للنجاح كالمذاكرة، فلم يجدوا أفضل من مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا إلى أنها الوسيلة الأرخص والأكثر انتشارًا وشيوعًا بينهم، وآخرها صفحة بعنوان "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020".

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوى، أسس تلك الصفحة على السوشيال ميديا، وحثّ الطلاب على الانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

عقوبة القانون لمسرب امتحانات الثانوية العامة

تسريب الامتحانات جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن تصنيفها تحت بند الإرهاب، وفقًا لما قاله الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، لافتًا إلى أن التسريب والمساعدة على الغش تعرض صاحبها للحبس المباشر.

وأضاف "مهران لـ"الوطن"، أنه طبقا للقانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2017، عقوبة التسريب الجماعي للامتحانات هي السجن الذي يصل لـ7 سنوات ولا يقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن عقوبة المتهم بالشروع في الغش، بالحبس لمدة سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، مع حرمانه من الامتحان.

وتابع أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ أو ساهم في إنشاء موقع على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب الغش، وذلك بتهمة سوء استخدام الإنترنت طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018.